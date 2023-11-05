Осинькин оценил важность гола Писарского в ворота «Краснодара»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о голе Владимира Писарского в матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Понимаем, что его серия была слишком длинная. Она давила на всех: на него, на нас, на игру, которая вокруг него складывалась в плане доверия, какое место ему внутри игры надо занимать», — рассказал специалист в эфире «Матч ТВ». Осинькин выразил надежду, что забитый мяч позволит Владимиру сбросить всё ненужное, что мешало форварду в предыдущих встречах.

Напомним, что Писарский прервал «сухую» серию, забив первый гол в футболке «Крыльев» в РПЛ, однако его мяч не позволил команде взять очки. Самарцы уступили лидеру таблицы чемпионата со счётом 1:2.