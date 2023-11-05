Детский тренер Дзюбы: «Спартаку» не хватает такого нападающего, как Артём»

Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, выразил мнение, что 35-летний футболист пригодился бы нынешнему «Спартаку».

Напомним, Дзюба является воспитанником «красно-белых», а за «Локомотив» он выступает с февраля текущего года.

«Спартаку» не хватает такого форварда, как Дзюба. Как лидер он потащил бы за собой родной клуб. Артём — хребет: ругается, но не прячется и ни под кого не прогибается», —цитирует Шуплякова Sport24.

Сегодня, 5 ноября, «Локомотив» в матче 14-го тура РПЛ встретится со «Спартаком». Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.