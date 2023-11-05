«Зенит» предложил Васильеву новый контракт

Руководство петербургского «Зенита» намерено сохранить в составе клуба полузащитника Дмитрия Васильева.

По информации Metaratings.ru, «сине-бело-голубые» предложили хавбеку новый контракт на длительный срок. Точная информация о длительности соглашения и его условиях не разглашается.

Напомним, что действующий контракт футболиста с командой из «Северной столицы» действует до 2025 года. В текущем сезоне в составе «Зенита» Васильев провёл девять матчей в рамках всех турниров, не отметившись полезными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего полузащитника в 500 тысяч евро.