Тарханов подвёл итоги матча «Краснодар» - «Крылья Советов»

Известный специалист Александр Тарханов высказался о прошедшем матче 14-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Краснодар» на своём поле переиграл «Крылья Советов» (2:1).

Экс-тренер самарского клуба отметил, что «быки» имели преимущество, но моментов, кроме голов, не было.

«Единственное, что в штангу пробил Олусегун. В обороне команда тоже классно сыграла, у «Крыльев Советов», кроме гола, и не было моментов», - приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Напомним, что благодаря победе подопечные Владимира Ивича вернулись на первую строчку в турнирной таблице и опережают «Зенит», с которым играют в следующем туре, на два балла.