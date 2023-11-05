Рыбчинский: «Есть желание остаться в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский высказался о своём будущем в московском клубе.

Напомним, действующий контракт 25-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2024 года. По словам Рыбчинского, на данный момент переговоры о продлении соглашения не ведутся, однако сам он хочет остаться в «Локомотиве».

«Переживаний по поводу контракта нет. Я работаю, а дальше станет видно, будут ли переговоры», — приводит слова Рыбчинского «РБ Спорт».

В текущем сезоне Рыбчинский провёл за «Локомотив» 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Свой ближайший матч «красно-зелёные» проведут сегодня, 5 ноября, против «Спартака». Начало — в 19:30 по московскому времени.