«Локомотив» лишь дважды обыграл «Спартак» за последние пять лет

Всё меньше времени остаётся до московского дерби в рамках 14 тура РПЛ – «Локомотив» примет дома на «РЖД Арене» столичный «Спартак».

Любопытно, но «железнодорожники» за последние пять лет выигрывали у «красно-белых» лишь дважды. Ещё два противостояния завершились ничьей, остальные восемь, разумеется, победой «Спартака». 10 раз клубы с ноября 2018 года встречались в РПЛ в официальных матчах и два раза – в Кубке России.

Напомним, что «Локомотив» и «Спартак» начнут свой очный матч через два с половиной часа. Следить за его ходом в формате текстовой трансляции Вы можете на нашем сайте. Стартуем ровно в 21:30 по московскому времени!