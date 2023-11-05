Кордоба: «Нельзя сказать, что против «Зенита» невозможно играть»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против петербургского «Зенита».

«Нужно продолжать играть так, как мы делали до этого. Уже нельзя сказать, что против «Зенита» невозможно играть, мы готовимся к матчу и будем делать это так, как делали ранее», — приводит слова колумбийца «Матч ТВ». Ранее игрок рассказал, что домашний матч против «Крыльев Советов» получился непростым для «быков».

Напомним, что победа во встрече самарцев позволила «Краснодару» остаться лидером Российской премьер-лиги и сохранить отрыв от «Зенита» на два очка. Матч против «сине-бело-голубых» пройдёт в Санкт-Петербурге 11 ноября.