Нападающий Джон Кордоба подвёл итоги матча «Краснодара» и «Крыльев Советов» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Мне кажется, что это была очень хорошая команда, которая очень хорошо владеет мячом, умеет играть. Поэтому они на той позиции, на которой находятся. Матч был сложный, но главное, что мы завоевали три очка», — рассказал форвард «быков» «Матч ТВ».

Также Кордоба отметил, что думает только о победе и помощи для команды. По словам колумбийца, нужно оставить весь негатив и идти вперёд с хорошим настроением.

Напомним, что Джон забил первый мяч своей команды в победном матче, завершившимся со счётом 2:1. «Краснодар» находится на первом месте в таблице РПЛ, на два очка опережая «Зенит».