Наумов: Конате напоминает Лукаку, он точно усилил бы «Локомотив»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном переходе нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате в стан «красно-зелёных».

«Конате очень похож на Кордобу из «Краснодара». Это массивные, таранные форварды, чем-то напоминающие Лукаку. Это было бы однозначным усилением атаки», — приводит слова функционера Legalbet.

Ранее стало известно, что 25-летний футболист не планирует продлевать трудовой договор с «Ахматом», истекающий в середине следующего года.

В нынешнем сезоне Конате появился на поле в 19 встречах с учетом всех турниров и стал автором шести голов. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет 2,5 млн евро.