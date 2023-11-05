Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим футболистом матча 14-го тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов».

Футболист стал автором первого забитого мяча во встрече, которая закончилась победой «быков» со счётом 2:1. В нынешнем сезоне Кордоба забил семь голов и делит второе место в гонке бомбардиров с Фёдором Чаловым.

После 14-ти туров «Краснодар» находится на первой строчке в турнирной таблице с 31 очком. Отрыв от «Зенита» составляет два очка. Встреча против «сине-бело-голубых» пройдёт в Санкт-Петербурге 11 ноября.