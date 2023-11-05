Юран задал 12 вопросов журналисту во время предматчевого интервью

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Несколько дней назад при классной игре в самой концовке уступили «Динамо». До этого была очень эмоциональная победа над «Сочи». Какое сейчас психологическое состояние команды, учитывая все эти игры?

- А вы как думаете?

- Очень сложно эмоции находить на следующие матчи после таких эмоциональных игр.

- Молодым парням очень сложно находить эмоции? Я бы здесь поспорил. Хорошие игры, с «Сочи» особенно. Все видели. Руку видели «Урал» - «Ростов»?

- Видели, там не пенальти.

- А почему не пенальти.

- Не назначен был пенальти.

- Не назначен. У нас назначен, поэтому стараемся, чтобы оберегать их, потому что парни все равно видят эти вещи. Некоторые задавали вопросы: «Сергей Николаевич, вот ситуация». Говорю: «Ну что, парни, терпим. С пониманием относимся, по-философски». Нормальный эмоциональный фон. Готовились и к Кубку, очень хороший матч провели. Игроки, которые меньше играли, которые по времени где-то не играли. Я всегда говорил, что у нас в приоритете чемпионат. Вспомнили игру с ЦСКА сегодняшнюю, кто-то в недельном цикле работал. В целом положительно. Сегодня заострял на установке, что нужно уже этот фактор выездных матчей уже переломить. Домашние матчи мы проводим агрессивно и уверенно, а выездные почему-то у нас не получаются. Посмотрим. В целом все живы и здоровы, готовы.

- В этом сезоне «Пари НН» тяжело представить без Майга, но он пропустил матч со «Спартаком», потом остался в запасе и сегодня снова не играет в стартовом составе. Почему?

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- В футбол сколько играют на поле?

- 11 на поле одновременно.

- Или один играет? Я не могу понять этот вопрос. Вот Майга остался и что? Я понимаю, когда остается Роналду там. И то чемпионами Португалия стала в финале, нет? Не играл Роналду. Почему вы заостряете, Майга остался, или Майга не остался?

- Чаще всего в сезоне он в старте был.

- У меня незаменимых в этом сезоне нет. Чего вы вцепились? Каждое флеш-интервью «Майга остался, Майга играет». У нас есть и другие футболисты, а чего вы не задаете, что Жигулёв остался в запасе, Кухарчук?

- Еще хотел спросить про Севикяна, который тоже играл в старте и тоже остается в запасе второй матч подряд.

- Второй матч? Вы внимательно смотрели? Он на Кубок играл.

- Второй матч чемпионата имею в виду. На Кубок играл, но в Кубке, как вы отметили, были смешанные составы.

- Мое решение. Есть мысли. И второй тайм у нас, если игра не пойдет. Есть два плана на игру. Наверное, у каждого тренера это есть. Где-то обмануть, запутать соперника. А предсказуемость, наверное, это не правильно.