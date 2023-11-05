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Рассказов оформил больше голевых действий в этом сезоне, чем за 5 прошедших

05 Ноября 2023 • 16:24 Комментировать
Краснодар
2:1
Крылья Советов

Невероятно результативный сезон по числу голевых действий проводит оборонец «Крыльев Советов» Николай Рассказов. У латераля набралось уже два забитых гола и четыре ассиста в текущем сезоне – в 13 матчах Российской премьер-лиги.

Как сообщает Opta Sports, Рассказов в текущем сезоне оформил уже больше голевых действий, чем у него было в первых пяти сезонах РПЛ – три гола и две голевые передачи в 86 матчах.

Напомним, что в воскресенье Николай оформил голевой пас на Владимира Писарского, который забил свой первый гол в РПЛ за самарские «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Николай Рассказов ещё теги

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