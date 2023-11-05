Кордоба забил в четырёх из пяти последних туров РПЛ

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба продолжает оправдывать статус одного из лучших нападающих Российской премьер-лиги. В воскресенье «быки» с ним на острие в атаке принимали «Крылья Советов» и смогли обыграть соперника – 2:1. Кордоба открыл счёт в минувшей встрече в первом тайме.

Таким образом, Кордоба забил в четырёх из пяти последних туров Премьер-лиги. Не забил он только столичному ЦСКА в 13 туре – та встреча в Москве завершилась минимальным поражением «быков» - 0:1.

Как добавляет Opta Sports, всего у колумбийца набралось уже 37 результативных действий в 52 матчах за «Краснодар» в РПЛ (27 голов и 10 голевых передач).

«Быки» не поплыли: «Краснодар» обыграл «Крылья Советов»