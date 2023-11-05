Одним из лучших игроков «Пари НН» в текущем сезоне Эдгаром Севикяном интересуются за рубежом. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Севикян в этом сезоне – один из самых результативных игроков «горожан». Футболисту всего 22 года, а он уже вышел на поле в абсолютно каждом официальном матче «Пари НН» в рамках текущего сезона и смог оформить в 19 встречах семь мячей. Выступает он на позиции правого вингера.

Ранее сообщалось, что игроком пока неформально интересуется лидер РПЛ – «Краснодар». Однако сам футболист намерен продолжить дальнейшую карьеру не в России, а исключительно в зарубежной команде.

Через считаные минуты «Пари НН» начнёт встречу против столичного ЦСКА в Москве. Текстовый репортаж поединка доступен на нашем портале!