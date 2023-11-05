Федотов: «Надеемся, что мы приходим к стабильности, а результаты будут только победные»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Осенью у ЦСКА было очень много ничейных результатов, но в последних двух матчах в чемпионате и Кубке были победы. Этот ничейный барьер преодолен? Какое вообще эмоциональное состояние у вашей команды?

- У нас не было задач играть вничью. Где-то так складывались игры, мы отыгрывались, где-то попускали обидные голы в компенсированное время. Это футбол. Наверное, мы и говорили на том этапе, что не хватало баланса между обороной и атакой. Надеемся, что мы приходим к стабильности, а результаты будут только победные.

- В Кубке России у ЦСКА была практически основа в отличие от вашего сегодняшнего соперника. Может ли это сегодня создавать проблему? Как оцениваете физическое состояние ЦСКА?

- Смотрите, мы всегда говорим, что голкипер - это половина команды. У нас его не было. Так что 50%-я ротация все равно была. И в центре поля у нас играл молодой Кисляк. Кому нужно было - отдохнули. А остальные получили полноценную игровую практику. Мы от этого отталкивались при подготовке к этой игре.

- В прошлом сезоне против Нижнего Новгорода поражение и ничья. Можно ли сегодня эти результаты как-то проецировать на игру, или это был абсолютно другой Нижний Новгород?

- Как говорится, «еще бабушку вспомнить», что было в прошлом году, совершенно разные команды, разные отрезки чемпионата. Мы просто видим, что команда очень мало пропускает, команда дисциплинированная и организованная. Никто их там не разваливает. Поэтому сегодня будет очень интересный матч, нам придется противостоять очень серьезному сопернику в плане создания голевых моментов и забивания голов. Посмотрим, нам нужно быть очень внимательными и аккуратными против быстрых атак соперника.