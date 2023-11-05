В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных игроков — Мухин 6 ноября перенесёт операцию

Руководитель медицинского департамента московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированных игроков столичного клуба, которые не попали в заявку на матч 14-го тура Российской премьер-лиги против «Пари НН» .

Специалист отметил, что Игорь Дивеев продолжает реабилитацию по плану, который был разработан, а у полузащитника Константина Кучаева есть определённые проблемы со здоровьем.

«Думаю, что в самое ближайшее время, в паузу на игры сборных, он вернется в общую группу. Мухин же уже находится на месте проведения операции, завтра она будет проведена», - приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.