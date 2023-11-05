Матч «Краснодара» с «Крыльями Советов» посетили более 30 тысяч человек

Сегодня, 5 ноября, «Краснодар» одержал победу над «Крыльями Советов» в домашнем матче 14-го тура чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Авторами мячей в составе «быков» стали Джон Кордоба и Джуниор Олусегун, а у «Крыльев» забил Владимир Писарский. Стоит сказать, что этот гол стал для Писарского первым за год в рамках РПЛ.

Матч «Краснодара» и «Крыльев Советов» собрал на трибунах 31 044 человек. Эта встреча стала третьей по посещаемости среди всех домашних матчей «быков» в текущем сезоне. Отметим, что на первых двух местах располагаются оба поединка против «Спартака» (31 733 зрителей — в Кубке России и 32 766 зрителей — в РПЛ).