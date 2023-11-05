«Краснодар» не уступает в 14 домашних матчах РПЛ кряду

«Краснодар» в следующей домашней игре может довести серию без поражений дома в РПЛ до юбилейной цифры. Как сообщает Opta Sports, «быки» прямо сейчас не проигрывают в 14 домашних матчах Премьер-лиги подряд. Серия длится с начала 2023 календарного года.

Напомним, что воскресным вечером краснодарцы обыграли дома прямого конкурента с вершины турнирной таблицы – «Крылья Советов», 2:1. На голы Джона Кордобы и Джуниора Олусегуна ответил Владимир Писарский.

Следующий домашний матч в рамках РПЛ «Краснодар» проведёт в 17 туре. Соперником «быков» станет представитель второй половины турнирной таблицы - «Оренбург».