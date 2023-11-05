«Крылья Советов» не побеждают шесть матчей подряд

Самарские «Крылья Советов» несколько минут назад проиграли «Краснодару» на выезде – 1:2. Таким образом, самарский клуб не может победить уже на протяжении шести официальных матчей подряд, если брать как РПЛ, так и Кубок России.

В последний раз самарцы побеждали ещё месяц назад – 1 октября, разгромив дома столичный «Спартак» в матче Премьер-лиги. Далее последовали поражение от «Ахмата» в Кубке России (0:3), гостевые поражения от «Пари НН» в РПЛ (0:2), «Зенита» (1:3), домашняя ничья с «Оренбургом» (1:1) и выездное поражение в Кубке России от «Зенита» (0:1).

После неудачи на юге России «Крылышки» остались на третьей строчке с 22 очками, но клуб с большой вероятностью уступит своё место кому-то из преследователей. Плотность в турнирной таблице невероятная.