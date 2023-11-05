Писарский впервые за год забил в РПЛ

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский забил в гол в матче 14-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» (1:2).

Для 27-летнего футболиста этот мяч стал первым за год в рамках РПЛ. Стоит сказать, что ранее Писарский вообще не забивал в чемпионате за «Крылья Советов», в которые перешел минувшей зимой из «Оренбурга».

Отметим, предыдущий гол нападающего в РПЛ был забит так же в ворота «Краснодара». Будучи игроком «Оренбурга» Писарский оформил хет-трик в игре с «быками» (5:1) в 17-м туре чемпионата России – 2022/23.

В составе «Крыльев Советов» Писарский провел 27 матчей с учетом всех турниров, стал автором пяти забитых мячей и двух результативных передач.