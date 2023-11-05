Агент Васильева: «Дима не готов рассматривать другие команды, кроме «Зенита»

Андрей Талаев, агент полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева, высказался о возможном продлении контракта своего клиента с петербургским клубом.

Агент выразил уверенность в том, что 19-летнему Васильеву удастся продлить своё соглашение с петербургским клубом, срок действия которого истекает летом 2024 года.

«Дима не готов рассматривать другие команды. Удастся ли договориться? Я уверен в этом», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Васильев провёл за «Зенит» девять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 500 тысяч евро.