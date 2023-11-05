«Быки» не поплыли: «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и спустил «Зенит» с верхушки таблицы РПЛ

«Краснодар» пробовал вернуть себе первое место в домашнем матче против «Крыльев Советов».

Накануне «Зенит» первый раз в этом чемпионате возглавил турнирную таблицу. Обыграв в Калининграде «Балтику», питерцы опередили на одно очко «Краснодар». Однако «быки» к тому времени ещё не сыграли с «Крыльями Советов» в матче, припасённом на воскресенье. Победа в данной встрече возвращала бы «чёрно-зелёных» на промежуточный пьедестал.

«Краснодар» позволил «Зениту» схлопнуть большой отрыв, потому что потерял пять очков в двух предыдущих турах. Ничья с «Балтикой» и поражение от ЦСКА заставили сомневаться в реальности чемпионских амбиций «быков». Кто-то уже стал заранее по привычке выписывать чемпионство «Зениту». Но рановато так делать.

«Крылья Советов» не так давно шли на втором месте сразу вслед за «Краснодаром», однако у них тоже наступил неудачный отрезок, причём раньше и более продолжительный. В чемпионате после сокрушения «Спартака» самарцы проиграли «Пари НН» и «Зениту», а также сыграли вничью с «Оренбургом».

Посреди уходящей недели команды по-разному сыграли в Кубке. Волжане повторно потерпели поражение на «Газпром Арене», тогда как «Краснодар» удачно съездил на «Открытие Банк Арену», где выиграл у «Спартака». «Краснодар» прошёл в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, а «Крылья» вообще вылетели из этого турнира.

«Чёрно-зелёные» в текущем розыгрыше Премьер-лиги ещё не забивали в первые пятнадцать минут матча. Зато против самарцев открыли счёт на шестнадцатой минуте. Отобрали хозяева мяч на своей половине поля, и последовал длинный пас низом на ход Кордобе. Тот сместился с левого фланга в штрафную и сначала пробил в Овсянникова, а на подборе пододвинул мяч к воротам и послал его в пустую сетку (1:0).

Теперь уже точно «Краснодар» сконцентрировался на игре вторым номером, уповая на контратаки. Ивич же ставит своей команде достаточно прагматичный, а не безрассудный футбол. По истечении получаса игры случился обмен ударами с левого полуфланга – более острая ситуация возникла у ворот «Краснодара». Попытка Ахметова быстро была заблокирована, а Салтыков пальнул немножко правее ворот Сафонова, провожавшего мяч глазами.

На сороковой минуте краснодарцы загубили хорошую атаку. Оласа прострелил слева, Сперцян и Петров не дотянулись, и мяч через рикошет пришёл к Кордобе, но он находился спиной к воротам. Джон не успел быстро перестроиться, развернуться и пробить. Вместо этого он попытался выкатить снаряд Кривцову, но мяч был перехвачен гостями. В то же время «Крыльям» не хватало нестандартных ходов в собственных атаках, а на 33-й минуте ВАР не стал открыто рассматривать падение Евгеньева в чужой штрафной после контакта с Алонсо.

«Краснодар» взорвался тремя моментами с 50-й по 60-ю минуту. Черников издали крутил сферу в левую девятку – Овсянников угрозу на угловой. Оласа подал корнер, и «Крылья» чуть не подрезали мяч в свои ворота – вратарь гостей снова защитил створ. Потом Олусегун в зоне правого инсайда получил пас от Батчи и сотряс ближнюю штангу. На отскоке мяч вылетал сильно, поэтому Кордобе не удалось должным образом под него подстроиться. От ноги падавшего Джона снаряд срикошетил левее пустых ворот.

«Крылья Советов» долго не могли заискрить в созидании и обострении, xG у них недотягивал даже до 0,20. А «Краснодар» на 74-й минуте на всякий случай упрочил своё преимущество в счёте. Тормена высоко закинул на левый край штрафной Кордобе. Тот скинул немного назад на Батчи, который навесил к дальней штанге. Туда безо всякого сопротивления устремился Олусегун и головой положил мяч в левый угол (2:0). Стоит отметить, что Ивич выпустил Олусегуна в перерыве вместо Ахметова.

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«Всякий случай» для «быков» наступил на 85-й минуте. Писарский, только что появившийся у «Крыльев» на замену, с левого угла вратарской проткнул мяч в ближний угол после передачи Рассказова (2:1). Писарский забил впервые за самарский клуб в Премьер-лиге, но ни одного очка своей команде не принёс. «Краснодар» избежал радикального сценария с упущением победы, выиграл в РПЛ впервые за три тура и обогнал «Зенит» на два балла. 11 ноября в качестве лидера таблицы «чёрно-зелёные» сразятся с петербуржцами на «Газпром Арене».

Кирилл Иванцов