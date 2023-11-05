Писарский отыграл один гол в матче с «Краснодаром»

В центральном матче 14-го тура Премьер-лиги, в котором «Краснодар» принимает «Крылья Советов», закручивается интрига. На 85-й минуте самарцы провели позиционную атаку, не включая сверхскоростей, в завершении Владимир Писарский у линии вратарской получил пас чуть назад, развернулся и вторым касанием отправил мяч в сетку ворот.

Счет стал 2:1 в пользу «быков». До этого отличились Джон Кордоба и Олакунле Олусегун.

В таблице лидирует «Краснодар» с отрывом в два очка от «Зенита» и девять - от «Крыльев Советов». Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.