Трошечкин: «В октябре и ноябре холодно, настроение чуть-чуть хуже, чем летом»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о накопившейся к зимнему перерыву усталости.

Также футболист отметил некомфортные погодные условия, в которых приходится выступать осенью.

«В октябре и ноябре холодно, ладно ещё в футбол играть в такую погоду, но на улице не очень приятно находиться. Поэтому настроение может быть чуть-чуть хуже, чем летом. Но это как у всех людей», — приводит слова Трошечкина Metaratings.

В 13 турах РПЛ «Пари НН» набрал 20 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч нижегородцы проведут сегодня, 5 ноября, против ЦСКА. Начало — в 16:30 по московскому времени.