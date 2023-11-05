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Трошечкин: «В октябре и ноябре холодно, настроение чуть-чуть хуже, чем летом»

05 Ноября 2023 • 15:45 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
Пари НН
1 1.52 X 4.20 2 7.00
перерыв

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о накопившейся к зимнему перерыву усталости.

Также футболист отметил некомфортные погодные условия, в которых приходится выступать осенью.

«В октябре и ноябре холодно, ладно ещё в футбол играть в такую погоду, но на улице не очень приятно находиться. Поэтому настроение может быть чуть-чуть хуже, чем летом. Но это как у всех людей», — приводит слова Трошечкина Metaratings.

В 13 турах РПЛ «Пари НН» набрал 20 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч нижегородцы проведут сегодня, 5 ноября, против ЦСКА. Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Трошечкин Пари НН

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