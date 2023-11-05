Тедеско: «Спартак» — это крупнейший российский клуб

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, ныне возглавляющий сборную Бельгии, вспомнил о работе в стане «красно-белых».

«История с Куртуа имеет национальное значение? Я работал в «Шальке» и «Спартаке». «Спартак» является самым крупным российским клубом. Если кто-то из футболистов был травмирован или просто не выходил на поле, это тоже имело национальное значение», — приводит слова Тедеско Standard.

Напомним, ранее вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа самовольно покинул расположение команды на одном из сборов.

38-летний специалист возглавлял «Спартак» с октября 2019 по июнь 2021 года. Под его руководством столичный коллектив завоевал серебряные медали Российской премьер-лиги.