Олусегун удвоил счёт в матче «Краснодар» - «Крылья Советов»

«Краснодар» приблизился к тому, чтобы выиграть матч 14-го тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Команда Владимира Ивича повела, открыв счёт в начале противостояния, а на 73-й минуте удвоила свой перевес над конкурентами. В левой части штрафной площади Джон Кордоба сделал скидку на Жоау Батчи, который навесил на дальнюю штангу, а там Олакунле Олусегун головой метко пробил в левый верхний угол ворот самарцев.

На табло 2:0, «быки» возвращаются на первое место, их соперник остается на третьей строчке в таблице. Текстовая трансляция проходит на LiveResult.ru.