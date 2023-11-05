Чалов и Заболотный — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Пари НН»

Сегодня, 5 ноября, ЦСКА встретится с «Пари НН» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

С первых минут в составе «армейцев» на поле выйдут следующие футболисты: Акинфеев (вр), Келлвен, Зделар, Роша, Мойзес, Гайич, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

Старт поединка ЦСКА – «Пари НН» запланирован на 16:30 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на портале LiveResult.

Напомним, последнее очное противостояние, которое прошло ровно год назад, завершилось победой нижегородцев со счетом 1:0. Автором победного мяча в том матче стал Виктор Александров.