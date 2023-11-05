Тарханов: «У «Локомотива» есть преимущество над «Спартаком»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

По мнению специалиста, по итогам этой встречи команды выявить сильнейшего не смогут и поделят очки. При этом Тарханов отметил, что у «Локомотива» будет преимущество за счёт хорошей атаки и не самой надёжной обороны «Спартака».

«Не знаю, какой счёт, но точно ничья. Это равные команды, есть одинаковые проблемы. Но у «Локомотива» есть преимущество — у них хорошая атака и быстрые игроки. Оборона у «Спартака» не очень», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 5 ноября, и начнётся он в 19:30 по московскому времени. После 13 туров РПЛ команды имеют по 20 набранных очков.