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Агент Васильева надеется, что хавбек «Зенита» до конца года вернётся в общую группу

05 Ноября 2023 • 15:12 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
11.11 19:30

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева, ответил на вопрос о состоянии игрока.

Напомним, 19-летний хавбек получил перелом плюсневой кости в конце сентября.

«Дима лечится, восстановление проходит по плану. Точные сроки вам назовут врачи «Зенита». Будем надеяться, что до конца года он вернется в общую группу», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Васильев появился на поле в девяти матчах во всех турнирах и получил одну желтую карточку.

Следующий матч «Зенит» проведет 11 ноября против «Краснодара». Игра 15-го тура РПЛ должна будет стартовать в 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Васильев Андрей Талаев ещё теги

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