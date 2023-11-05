Агент Васильева надеется, что хавбек «Зенита» до конца года вернётся в общую группу

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева, ответил на вопрос о состоянии игрока.

Напомним, 19-летний хавбек получил перелом плюсневой кости в конце сентября.

«Дима лечится, восстановление проходит по плану. Точные сроки вам назовут врачи «Зенита». Будем надеяться, что до конца года он вернется в общую группу», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Васильев появился на поле в девяти матчах во всех турнирах и получил одну желтую карточку.

Следующий матч «Зенит» проведет 11 ноября против «Краснодара». Игра 15-го тура РПЛ должна будет стартовать в 19:30 по мск.