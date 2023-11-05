«Спартак» при Абаскале не проигрывает 12 дерби подряд

Московский «Спартак» успешно играет в дерби под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

Последний раз «красно-белые» проигрывали в дерби 20 августа 2022 года московскому «Динамо» (0:1). С того момента «Спартак» провел уже 12 подобных встреч, в которых одержал девять побед и трижды сыграл вничью.

Сегодня, 5 ноября, у «Локомотива» будет шанс прервать внушительную серию команды Гильермо Абаскаля. Матч 14-го тура чемпионата России между «железнодорожниками» и «Спартаком» должен стартовать в 19:30 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на портале LiveResult.