Ловчев ответил, что ждёт Абаскаля в случае поражения «Спартака» от «Локомотива»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев предположил, что ждет главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в случае поражения «красно-белых» от «Локомотива».

«Не думаю, что его уволят, если проиграют. Мода на эмоциональные решения была у Федуна, нынешние руководители спокойнее. Если решение и будет принято, то оно будет исполнено весной», - написал эксперт в социальных сетях.

Матч «Локомотива» против «Спартака» состоится в воскресенье, 5 ноября, стартовый свисток на «РЖД Арене» прозвучит в 19:30 по местному времени. Текстовый онлайн-репортаж дерби проведет Liveresult.ru.