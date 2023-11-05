Силкин — о лидерстве «Зенита»: «Всё зависит от «Краснодара»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о перспективах «Зенита» в нынешнем сезоне.

Напомним, что на данный момент «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая второй «Краснодар» на одно очко. По мнению Силкина, дальнейший ход событий во многом будет зависеть от выступлений южан.

«Всё зависит от «Краснодара», как он сыграет в следующих матчах. «Зенит» уже понял, если они будут терять очки, другие команды наберут их. У «Краснодара» спад, но рано или поздно он закончится», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Отметим, что в данную минуту «Краснодар» проводит матч 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». После первого тайма «быки» впереди — 1:0.