Ловчев: «Спартак» не проиграет в дерби»

Ветеран московского «Спартака», а сейчас футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мыслями о сегодняшней встрече «красно-белых» с «Локомотивом» в 14-м туре Премьер-лиги.

«Многое зависит от того, как «красно-белые» проведут матч в обороне. «Локо» не играет настолько хорошо, чтобы считать команду фаворитом. Уверен, что «Спартак» не проиграет», - гласит сообщение Ловчева в телеграм-канале.

Дерби «Локомотив» - «Спартак» состоится сегодня, 5 ноября, начало – 19:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru. Перед этой игрой хозяева идут на седьмом месте, а гости – на шестом.