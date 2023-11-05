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В «Балтике» ответили, планируется ли отставка руководства клуба

05 Ноября 2023 • 14:49 Комментировать

Пресс-служба калининградской «Балтики» ответила на вопрос о будущем генерального и спортивного директоров клуба после домашнего поражения от петербургского «Зенита» со счетом 0:2

«Клуб работает в штатном режиме. Мы начинаем плановую подготовку к следующему матчу. Слухи не комментируем», - приводит слова представителей клуба «Спорт-Экспресс».

После 14 проведенных матчей подопечные Сергея Игнашевича набрали 11 баллов и занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре Премьер-лиги калининградская команда встретится с «Пари НН» 12 ноября.

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