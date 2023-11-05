Дьяков: «Думаю, Дзюба забьёт «Спартаку»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о настрое нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы на матч 14-го тура РПЛ против «Спартака».

Дьяков считает, что Дзюба сумеет отличиться в предстоящей встрече против своей бывшей команды.

«Он хорошо настраивается на бывшие команды, в частности, на «Спартак». Я думаю, что это для него был и есть принципиальный матч. Он много раз и «Зениту» забил. Думаю, и сегодня забьёт», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 5 ноября, на «РЖД Арене». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.