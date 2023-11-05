Тарханов оценил расклад сил в матче ЦСКА - «Пари НН»

Экс-наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказал мнение о матче 14-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Пари НН».

«У ЦСКА будет преимущество. Без разницы, кто будет играть, уровень их игроков выше. «Пари НН» борьбой и самоотдачей может навязать свою игру, но по мастерству отдам предпочтение ЦСКА», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

ЦСКА примет «Пари НН» на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 5 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени. Перед этим матчем «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а нижегородцы располагаются на восьмой строчке.