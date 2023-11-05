Ивич: «Петров и Ахметов лучше показали себя в последних матчах, чем Волков и Кади»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о составе своей команды в матче 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

По словам сербского специалиста, он использует наиболее готовых футболистов на данный момент. По этой причине он оставил на скамейке запасных защитника Сергея Волкова и полузащитника Кади.

«Петров и Ахметов в составе? Они лучше показали себя в последних матчах, чем Волков и Кади. У нас в составе 18 игроков, моя работа — находить лучшую команду на данный момент», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» проходит в данную минуту на домашней арене «быков». Сейчас идёт середина первого тайма, хозяева ведут — 1:0. Гол забил нападающий Джон Кордоба.