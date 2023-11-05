Гусев дал прогноз на дерби «Локомотив» - «Спартак», упомянув Дзюбу

Известный спортивный комментатор Виктор Гусев поделился прогнозом на поединок 14-го тура чемпионата России между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».

На ютуб-канале «Ставка TV» Виктор сделал ставку на то, что нападающий «железнодорожников» Артём Дзюба отметится голом в предстоящем дерби.

Матч «Локомотива» против «Спартака» состоится сегодня, 5 ноября, на стадионе «РЖД Арена». Начало запланировано в 19:30 по столичному времени.

В преддверии дерби «железнодорожники» занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, а «красно-белые» идут на шестой строчке.