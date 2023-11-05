«Краснодар» быстро забил в ворота «Крыльев Советов»

Главный матч 14-го тура Премьер-лиги проходит в Краснодаре, где местная команда принимает конкурентов из «Крыльев Советов». Счёт был открыт уже на 16-й минуте. Хуниор Алонсо перехватил мяч и по левому краю поля бросил в прорыв Джона Кордобу. Тот при вялом сопротивлении защитника с острого угла продрался к воротам и пробил в голкипера, а после отскока завел мяч практически в пустые ворота.

При счете 1:0 «быки» возвращают себе первое место, а вот противник остается третьим с отставанием в девять очков от лидера. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.