Орлов: «При Ташуеве «Факел» стал гораздо острее в завершающей стадии»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о главном тренере «Факела» Сергее Ташуеве.

Орлов восхитился работой Ташуева, отметив, что в его программе «Футбольная столица» такие известные специалисты, как Валерий Газзаев, Юрий Сёмин и Валерий Непомнящий признали наставника «Факела» лучшим тренером октября.

«По словам Газзаева, воронежцы просто раздавили «Спартак» по всем параметрам, по всем компонентам. В трудных условиях проявляется характер, самоотдача. При Ташуеве «Факел» гораздо острее в завершающей стадии, точнее и конкретнее», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Ташуев возглавил «Факел» в сентябре нынешнего года, сменив на этом посту Вадима Евсеева. В 14 турах РПЛ команда из Воронежа набрала 18 очков и сейчас занимает девятое место в турнирной таблице.