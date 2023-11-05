Ринат Билялетдинов считает, что руководству «Спартака» не следует увольнять Абаскаля в случае поражения от «Локомотива»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов предположил, как может сложиться судьба наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в случае поражения от «Локомотива» в матче 14-го тура РПЛ.

По мнению специалиста, независимо от результата предстоящей встречи, увольнять испанского тренера пока преждевременно.

«Я считаю, преждевременно это делать. Скорее всего, ему (Абаскалю) купили не тех игроков, потому что квалифицированные футболисты быстро адаптируются к игре новой команды», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 5 ноября, и начнётся он в 19:30 по московскому времени. На данный момент команды имеют равное количество набранных очков (по 20).