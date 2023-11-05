Аршавин назвал два клуба-открытия РПЛ

Экс-игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин выделил два клуба, которые считает открытиями нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Факел» является одним из открытий чемпионата России наряду с «Пари НН». Но «Ахмату» когда‑то надо начинать выигрывать», - заявил эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что накануне «Факел» одержал гостевую победу над «Ахматом» со счетом 2:1. После 14 туров воронежская команда набрала 18 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Пари НН», в свою очередь, с 20 очками располагается на восьмой позиции.