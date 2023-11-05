Осинькин: «Логистика действительно сложная, и на это надо обращать внимание при подготовке»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- У «Крыльев» было на один день больше для подготовки после Кубка. Насколько это важно при такой сложной логистике для попадания в Краснодар?

- Логистика действительно сложная, и на это надо обращать внимание при подготовке, конечно. Но то, что на один день у нас было больше, наверное, то, каким составом играл «Краснодар», как он использовал ротацию, здесь напрямую связано с усталостью. Большую ротацию провели достаточно, мы тоже пытались так же сыграть, поэтому на это обращать внимание сейчас нет смысла.

- Вернулся Фернандо Костанца, причем сразу в старт. Насколько он готов к сегодняшнему матчу?

- Время покажет. При такого рода травмах всегда опасны рецидивы, проблема с плечом. Но сегодняшний день он уже готов играть. То психологическое состояние его, боязнь этих травм, последствий, рецидивов, которые могут быть, посмотрим, как он будет в стрессовой ситуации. Он у нас очень ответственный, боевой товарищ. Надеемся, что все будет хорошо.

- Сегодня в атаке Рахманович вместо Шитова. В чем причина, это нацеленность на верховую борьбу, данных Рахмановича или реакция на игру Владислава?

- мы всё вместе используем, то, в каком стиле играет соперник, качества наших футболистов, которые мы хотим использовать, и состояние. Поэтому мы решили сегодня, что этот состав сегодня будет наиболее оптимальным.