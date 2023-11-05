Орлов - о Родригао: «Снимает весь верх, проблема «второго этажа» у «Зенита» решена»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре защитника петербургского «Зенита» Родригао в матче 14-го тура Премьер-лиги против калининградской «Балтики».

«Я бы отметил Родригао. Весь верх снял! Когда он был травмирован, «Зенит» проигрывал «второй этаж» у своих ворот. Теперь проблема решена. Очень уверенно действует этот защитник», - передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 28-летний бразильский защитник провел шесть матчей и получил две желтые карточки.

«Зенит» победил «Балтику» со счетом 2:0. После этого матча питерцы с 29 очками поднялись на первое место в таблице чемпионата России.