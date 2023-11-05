Ивич: «О «Зените» вообще не думаю, сейчас я думаю только о «Крыльях Советов»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Вы говорили, что на этом отрезке матч с «Крыльями» самый важный. Почему именно самарская команда самая важная?

- Потому что это первый матч.

- Но ведь впереди игра с «Зенитом». Неужели такая разница между самарской командой и санкт-петербургской?

- На данный момент я о «Зените» вообще не думаю. Сейчас я думаю только о «Крыльях Советов».

- Вы посреди недели играли в Москве, поэтому пришлось возвращаться обратно в Краснодар. Сказалась ли сложная логистика на подготовке к матчу?

- Конечно, на самом деле я уже до этого говорил о наших путешествиях. На данный момент для нас это уже норма. Мы это делаем последние два сезона. Для нас это уже жизнь из-за того, что наш аэропорт закрыт. Конечно же это ни для кого не легко такие путешествия постоянно проводить, но мы делаем максимум, что можем, чтобы восстановить игроков, чтобы они потренировались, сделали массаж и были готовы к игре.

- Сегодня в старте играют Петров вместо Волкова и Ахметов вместо Кади. Почему?

- Данные игроки показали себя лучше по сравнению с игроками, которых они меняют. У меня 18 игроков. Моя работа - находить лучшее сочетание на данный момент, потому что игроки то поднимаются по результативности, то опускаются. В данный момент наш штаб решил, что именно эти игроки лучше всего подходят к этому матчу.