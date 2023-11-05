Орлов: «Клаудиньо показал: если ты мастер, можешь играть на любом поле»

Комментатор Геннадий Орлов высоко оценил игру полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо во вчерашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги против калининградской «Балтики» (2:0).

«Клаудиньо вышел на полчаса и как освежил игру! И пас отдал голевой Кассьерре, и еще выводил Изидора на третий гол. Он всем показал: если ты мастер, можешь играть на любом поле», - передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».

После вчерашней победы «Зенит» набрал 29 очков и поднялся первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре петербургская команда встретится с «Краснодаром».