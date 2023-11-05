Кузьмичёв: «Дзюба никогда не отбывает номер»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался об игре нападающего московской команды Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне.

По мнению Кузьмичёва, 35-летний Дзюба играет важную роль как на поле, так и в раздевалке команды.

«В силу возраста ему уже тяжеловато проводить все 90 минут на высоком уровне. При этом, когда Дзюба находится на поле, он никогда не отбывает номер. Это неоспоримый факт. Кроме того, Артём играет колоссальную роль в раздевалке», — цитирует Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

При этом эксперт согласился с тем, что из-за Дзюбы страдает вариативность «Локомотива» в атаке, так как его партнёры стараются играть исключительного на своего нападающего.

В текущем сезоне Дзюба провёл за «железнодорожников» 15 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.