Петржела назвал команду, которая станет чемпионом России

Бывший рулевой петербургского «Зенита» Властимил Петржела в общении с представителями СМИ высказался о грядущем матче между командой Сергея Семака и «Краснодаром» в рамках 15-го тура Премьер-лиги.

«В «Зените» лучшие игроки России. Если клуб не завоюет титул РПЛ, я очень удивлюсь. Я убежден, что «Зенит» снова станет чемпионом и обыграет «Краснодар», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Накануне «Зенит» одержал гостевую победу над «Балтикой» со счетом 2:0. Благодаря этому успеху питерцы поднялись на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Краснодар» сегодня, 5 ноября, на своем поле примет самарские «Крылья Советов».