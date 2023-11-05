Губерниев назвал своего фаворита в дерби «Локомотив» - «Спартак»

Популярный журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о центральном матче 14-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Спартак».

«Говорить о ситуации в «Спартаке» нужно будет после матча с «Локомотивом». Здесь нужно и тем, и другим показывать себя. Это будет игра за шесть очков. Но я больше верю в «Локомотив», - приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Матч состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 5 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии этого поединка «Локомотив» находится на седьмом месте в турнирной таблице, а «Спартак» занимает шестую строчку.