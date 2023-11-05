Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка дал совет Захаряну

05 Ноября 2023 • 13:25 Комментировать
Сочи
...
Динамо Москва
06.11 19:30

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о перспективах своего бывшего подопечного Арсена Захаряна в испанском «Реал Сосьедаде».

Чешский специалист выразил уверенность в том, что 20-летний Захарян сможет построить успешную карьеру в европейском футболе. Личка также дал несколько советов российскому футболисту.

«Держись, работай, будь спокоен, терпи. Дорога до успеха долгая — не надо уходить влево-вправо, следи за собой, не обращай внимания на негативные комментарии. Твоя цель — остаться в Испании и заиграть в Европе», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В текущем сезоне за «Реал Сосьедад» Захарян успел провести восемь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Марцел Личка Арсен Захарян ещё теги

Новости по матчу

16:22
В «Динамо» возможны точечные усиления в зимнее трансферное окно
14:20
Силкин – о Лаксальте в опорной зоне: «Он на своём месте»
14:15
Силкин: «Динамо» уже столько упускало побед, что ничего невероятного в возможной неудаче в Сочи не будет»
23:06
Личка - о Смолове: «Федя ментально силён и уверен в себе»
18:28
Фомин признал, что пока находится не в оптимальной форме
16:30
Балахнин: «Ещё тур назад я бы с уверенностью сказал, что «Динамо» выиграет у «Сочи»
13:15
Силкин: «Тюкавину нужно приносить пользу своей команде, а не искать виноватых»
11:37
Сочи – Динамо Москва: актуальный прогноз и ставка на матч 6 ноября 2023 года Премьер-лиги России
09:44
Бальбуэна уверен, что «Динамо» в ближайшее время станет чемпионом
23:37
Маричаль и Тюкавин могут пропустить матч против «Сочи»
18:22
Вячеслав Литвинов: «Сейчас я стал лучше, если сравнить с прошлым сезоном»
18:10
Вячеслав Литвинов назвал причину своего перехода в «Сочи»
11:57
Чавес: «Тяжело тренироваться и играть в холодную погоду»
11:30
Литвинов — о матче с «Челси»: «Видеть вживую футболистов, которые до того для тебя существовали только по телевизору, уже огромные эмоции»
10:33
Маргасов — об игре «Сочи» в матче с «Факелом»: «У нас всё получалось»
17:28
«Тюкавину ещё рано уезжать в Европу» — Кузьмичёв
13:24
Агент Дркушича не исключил, что словенец покинет «Сочи» в зимнее трансферное окно
21:45
Аршавин рассказал о стажировке в «Динамо»
15:03
Личка не видит проблем в российском судействе
10:32
​Бителло объяснил, почему Тюкавин назвал его русским Неймаром
18:53
Ринат Билялетдинов назвал двух игроков, от которых «Сочи» стоит отказаться
18:11
Макаров не сыграет против «Сочи»
18:05
Силкин рассказал, почему у «Динамо» отсутствует стабильность в атаке
16:38
Агент Дркушича: «Если снова нужно будет пробить с точки, Ваня это сделает»
13:12
Силкин: «Если бы «Урал» забил раньше, то «Динамо» не выиграло бы»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
48 мин
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
1
0
0.00 0.00 0.00
Видео
05.11.23 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Пари НН Пари НН
1.62 4.10 6.00
Видео
05.11.23 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Спартак Москва Спартак Москва
0.00 0.00 0.00
Видео
06.11.23 в 14:00
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
2.40 3.70 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Ноября
14:46 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Думаю, Дзюба забьёт «Спартаку»
14:42 · Россия. Премьер-лига
Тарханов оценил расклад сил в матче ЦСКА - «Пари НН»
14:31 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «Петров и Ахметов лучше показали себя в последних матчах, чем Волков и Кади»
14:29 · Россия. Премьер-лига
Гусев дал прогноз на дерби «Локомотив» - «Спартак», упомянув Дзюбу
14:23 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» быстро забил в ворота «Крыльев Советов»
14:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
Хабаровский СКА в понедельник сыграет против «КАМАЗа»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «При Ташуеве «Факел» стал гораздо острее в завершающей стадии»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов считает, что руководству «Спартака» не следует увольнять Абаскаля в случае поражения от «Локомотива»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал два клуба-открытия РПЛ
13:56 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Логистика действительно сложная, и на это надо обращать внимание при подготовке»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Орлов - о Родригао: «Снимает весь верх, проблема «второго этажа» у «Зенита» решена»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «О «Зените» вообще не думаю, сейчас я думаю только о «Крыльях Советов»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Клаудиньо показал: если ты мастер, можешь играть на любом поле»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Дзюба никогда не отбывает номер»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Петржела назвал команду, которая станет чемпионом России
Все новости
Рекомендуем