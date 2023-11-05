Личка дал совет Захаряну

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о перспективах своего бывшего подопечного Арсена Захаряна в испанском «Реал Сосьедаде».

Чешский специалист выразил уверенность в том, что 20-летний Захарян сможет построить успешную карьеру в европейском футболе. Личка также дал несколько советов российскому футболисту.

«Держись, работай, будь спокоен, терпи. Дорога до успеха долгая — не надо уходить влево-вправо, следи за собой, не обращай внимания на негативные комментарии. Твоя цель — остаться в Испании и заиграть в Европе», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В текущем сезоне за «Реал Сосьедад» Захарян успел провести восемь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.